Am Schweizer Aktienmarkt sorgen schwache Schwergewichte am Montag zunächst für einen verhaltenen Auftakt.Zürich - Am Schweizer Aktienmarkt sorgen schwache Schwergewichte am Montag zunächst für einen verhaltenen Auftakt. Händler bezeichnen den Start in die Woche angesichts mangelnder internationaler Konjunkturdaten als spannend. So müssten Investoren sich nun selbst einen Reim aus der aktuellen Gemengelage machen, kommentiert Händler Andreas Lipkow. Dies gilt umso mehr, weil auch vom chinesischen...

Den vollständigen Artikel lesen ...