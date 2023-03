Adnovum lädt ein zur Podiumsdiskussion «The Rise of Digital Identity: What are the Implications for Business, Government and Society» am 17. März 2023.Die Welt der digitalen Identitäten entwickelt sich rasant und bringt massive Veränderungen für die Gesellschaft, Unternehmen und die öffentliche Verwaltung mit sich - von E-ID über selbstverwaltete Identitäten bis hin zur kommerziellen Nutzung persönlicher Daten. Wir laden Sie ein zur Podiumsdiskussion «The Rise of Digital Identity: What are the Implications for Business, Government and Society»...

