Etwas Rückenwind bekommen die Aktien am Montag von den Anleihemärkten, wo die zuletzt kräftig gestiegenen Renditen wieder nachgeben.Paris / London - Auf Hochs haben sich Europas Börsen zum Wochenbeginn aufgeschwungen. Der Pariser Leitindex Cac 40 erreichte am Montag sogar mit gut 7400 Punkten den höchsten Stand seiner Geschichte. Zuletzt betrug das Plus noch 0,40 Prozent auf 7376 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 markierte den höchsten Stand seit Anfang 2022. Etwas Rückenwind bekommen die Aktien von den...

