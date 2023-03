Bodmer ersetzt den bisherigen Denner-Chef Mario Irminger, der Präsident der Generaldirektion des Migros-Genossenschafts-Bundes wird.Zürich - Die Migros-Tochter Denner hat ihren Finanzchef Adrian Bodmer per Mai 2023 zum CEO ad interim ernannt. Er ersetzt damit den bisherigen Denner-Chef Mario Irminger, der - wie seit Anfangs Februar bekannt - Präsident der Generaldirektion des Migros-Genossenschafts-Bundes wird. Bodmer werde als CEO ad interim bis auf Weiteres den Finanzbereich in Personalunion führen, teilte der Discounter am...

Den vollständigen Artikel lesen ...