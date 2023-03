Dow Jones im frühen Handel knapp 0,4 Prozent im Plus. Für gute Laune sorgen weiterhin die zuletzt gesunkenen Renditen im Anleihehandel.New York - Die US-Börsen haben am Montag an ihre starke Vorwoche angeknüpft. Für gute Laune sorgen weiterhin die zuletzt gesunkenen Renditen im Anleihehandel. Der Fokus der Anleger richtet sich bereits auf den Auftritt des Fed-Chefs Jerome Powell vor dem Bankenausschuss des Senats am Dienstag. Der Leitindex Dow Jones Industrial legte zuletzt um 0,38 Prozent auf 33 516,47 Punkte zu.

