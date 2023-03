Der SMI büsst am Montag 0,38 Prozent auf 11'147,25 Punkte ein.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt ist mit Abgaben in die neue Woche gestartet. Marktteilnehmer sprachen von einem zurückhaltenden Handel vor den im weiteren Wochenverlauf anstehenden Terminen. So stehen am Dienstag und Mittwoch etwa die Anhörungen von US-Notenbankchef Jerome Powell vor dem Bankenausschuss des Senats und dem Finanzdienstleistungsausschuss des Repräsentantenhauses auf der Agenda.

Den vollständigen Artikel lesen ...