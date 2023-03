Am letzten Mittwochabend hatten wir im RuMaS Express-Service darauf hingewiesen, dass die Fresenius-Aktie aus technischer Sicht schwer angeschlagen ist und das war der Text: "Die Aktie des Gesundheitskonzerns Fresenius ISIN: DE0005785604 hat am Mittwoch knapp drei Prozent verloren, seit dem letzten Hoch am 21. Februar steht ein Kursminus von über vierzehn Prozent zu Buche. Kann sich ein Einstieg in die Short-Richtung jetzt lohnen? Aus charttechnischer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...