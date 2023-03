Der Wiederaufstieg vom Jahrestief bei 6,51 Euro am 13. Oktober 2022 läuft unter hohen Schwankungen. Nach einem Hoch am 16. Januar dieses Jahres bei 9,38 Euro hat sich die Aktie in eine Seitwärtsphase begeben und am Montag ist endlich der Ausbruch nach oben gelungen. Wir sind positiv gestimmt und können uns vorstellen das sich der Anstieg fortsetzt und wir bald wieder zweistellige Kurse beim Immobilienunternehmen sehen. Wenn man sich die Unterstützung ...

