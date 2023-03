Die spanischen Obst- und Gemüseexporte in die 27 EU-Mitgliedstaaten beliefen sich in dem Jahr 2022 auf 9,8 Millionen Tonnen, was 81 % des Gesamtvolumens und 12 % weniger als in dem Jahr 2021 entspricht. Bildquelle: Shutterstock.com Das zweitwichtigste Ziel ist Großbritannien, wohin 1,5 Millionen Tonnen exportiert wurden, was einem Rückgang von 7 % entspricht. Nach Angaben des...

