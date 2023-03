Die Caparrós-Premium-Wassermelone ohne Kerne wurde 2023 zum fünften Mal in Folge als "Geschmack des Jahres" ausgezeichnet, eine Anerkennung, die von den Verbrauchern an Lebensmittel mit den besten Geschmackseigenschaften vergeben wird. Diese ganz besondere Wassermelone kann von Ende April bis in den Oktober hinein genossen werden, so das Unternehmen Caparrós aus...

Den vollständigen Artikel lesen ...