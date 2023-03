Für das gesamte Jahr 2022 ergibt sich ein Umsatz von 87 Milliarden EUR, was ebenfalls über 15 % mehr sind. Unter dem Strich blieben Ahold Delhaize 2,5 Milliarden EUR, verglichen mit 2,2 Milliarden EUR in dem Jahr 2021. Ahold hatte bereits in dem vergangenen Jahr Kürzungen angekündigt, weil die Margen der Unternehmen unter anderem aufgrund höherer Energiepreise sinken....

Den vollständigen Artikel lesen ...