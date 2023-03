Ziel der medFEL-Messe ist es, die französischen Akteure zwei Tage lang an einem Ort zu versammeln und die Diskussion über Trends und Neuigkeiten in der Branche anzuregen. Die Ausgabe 2023 wird am 26. und 27. April in Perpignan (Frankreich) stattfinden. Am Mittwoch, den 26. April, werden die europäischen Ernteprognosen für Aprikosen und Melonen bekannt gegeben. Die Besucher...

Den vollständigen Artikel lesen ...