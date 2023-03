Der Spezialist für Solarzellen und PV-Module auf Basis der Heterojunction-Technologie, Huasun, ist nun im Tier-1-Ranking der Marktforscher von BNEF gelistet. Das Marktforschungsinstitut BNEF hat den chinesischen Photovoltaik-Hersteller Huasun Energy für das erste Quartal 2023 in die Liste der Tier-1-Hersteller von PV-Modulen aufgenommen. Diese vierteljährliche Einstufung für globale PV-Modulhersteller gilt laut Huasun als Maßstab in der Modulherstellungsindustrie. Gemessen an Faktoren wie Produktqualitätssicherung ...

