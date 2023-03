Nach den Gewinnen zu Wochenbeginn haben die europäischen Börsen am Dienstag an Schwung verloren.Paris / London - Nach den Gewinnen zu Wochenbeginn haben die europäischen Börsen am Dienstag an Schwung verloren. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 tendierte am Mittag praktisch unverändert, nachdem er am Montag den höchsten Stand seit Anfang 2022 markiert hatte. Der Pariser Leitindex Cac 40 zog nach dem am Montag im Verlauf erreichten höchsten Stand seiner Geschichte um 0,2 Prozent auf 7387...

Den vollständigen Artikel lesen ...