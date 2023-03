Die Fondsleitung strebt eine Kotierung des Fonds an der SIX Swiss Exchange bis Ende 2024 an.Zürich - Der Helvetica Swiss Living Fund ist gegenüber dem Vorjahr von rund CHF 501 Millionen auf CHF 818 Millionen gewachsen. Weitere hochwertige Liegenschaften konnten an guten Lagen zu attraktiven Preisen eingekauft werden. Gesamtfondsvermögen legte um CHF 313 Millionen auf CHF 829 Millionen zu Bestandesportfolio erhöhte sich per Jahresende um 63% auf CHF 818 Millionen Emissionserlöse aus der...

