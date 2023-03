Das grösste Wachstum registrierte die Sektor-Studie der Hochschule Luzern in den Produktbereichen Investment Management und Bankinfrastruktur.Luzern - Der Schweizer Fintech-Sektor ist wieder auf den Wachstumspfad zurückgekehrt. Nach einem Rückgang im Vorjahr ist die Zahl an Finanztechnologiefirmen im Jahr 2022 wieder gestiegen. Zu diesem Schluss kommt eine am Mittwoch veröffentlichte Sektor-Studie der Hochschule Luzern. Nach dem Rückgang von rund 5 Prozent im Jahr 2021 zählte die Branche Ende 2022 zählte insgesamt 437 Unternehmen.

