Der Schokoladen-Hersteller hat im abgelaufenen Geschäftsjahr mehr Gewinn geschrieben und ist erneut profitabler geworden.Kilchberg - Lindt & Sprüngli hat trotz höherer Preise keine Probleme, seine Produkte zu verkaufen. «Die Menschen gönnen sich auch in inflationären Zeiten Premium-Schokolade», sagte Firmenchef Adalbert Lechner am Montag an der Jahresmedienkonferenz in Kilchberg. Das Unternehmen hat im letzten Jahr die Preise um gut 4 Prozent erhöht. Im gleichen Masse nahm auch Wachstum aus den sogenannten Mix...

