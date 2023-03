Die Aussicht auf eine restriktive Geldpolitik im Kampf gegen die hohe Inflation hat die US-Börsen am Dienstag belastet.New York - Die Aussicht auf eine restriktive Geldpolitik im Kampf gegen die hohe Inflation hat die US-Börsen am Dienstag belastet. Der Leitindex Dow Jones Industrial gab nach vier Gewinntagen in Folge um 0,43 Prozent auf 33'286,98 Punkte nach. Der marktbreite S&P 500 fiel um 0,65 Prozent auf 4022,15 Punkte. Für den Technologie-Auswahlindex Nasdaq 100 ging es um 0,62 Prozent auf 12'225...

