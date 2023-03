Die Aussicht auf ein entschiedeneres Vorgehen der US-Notenbank im Kampf gegen die hohe Inflation hat den EuroStoxx 50 am Dienstag belastet.Paris / London - Die Aussicht auf ein entschiedeneres Vorgehen der US-Notenbank im Kampf gegen die hohe Inflation hat den EuroStoxx 50 am Dienstag belastet. Der Eurozonen-Leitindex fiel um 0,81 Prozent auf 4278,96 Punkte, nachdem er am Montag den höchsten Stand seit Anfang 2022 erreicht hatte. Der Pariser Leitindex Cac 40 gab am Dienstag um 0,46 Prozent auf 7339,27 Punkte nach.

Den vollständigen Artikel lesen ...