Share: Hier ist, was Sie am Dienstag, den 7. März wissen müssen: Der US-Dollar behauptet sich am frühen Dienstag, da die Märkte mit Spannung auf die Aussage des Vorsitzenden des FOMC Jerome Powell vor dem Bankenausschuss des Senats um 1500 GMT warten. Der US Dollar Index bewegt sich nach einem zweitägigen Rückgang seitwärts über 104,00 und die Rendite ...

Den vollständigen Artikel lesen ...