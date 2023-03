Share: Der Vorsitzende des FOMC, Powell, wird in seiner Anhörung vor dem Bankenausschuss des Senats wahrscheinlich anmerken, dass die starke Wirtschaftstätigkeit in diesem Jahr die Fed dazu veranlassen könnte, die Zinsen stärker als erwartet anzuheben, berichtete Nick Timiraos vom Wall Street Journal am Dienstag. Marktreaktion Diese Äußerungen scheinen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...