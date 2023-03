London - In der Champions League hat der FC Chelsea gegen Borussia Dortmund im Rückspiel in London 2:0 gewonnen. Damit beträgt das Gesamtergebnis aus Hin- und Rückspiel 2:1 für Chelsea und die britische Mannschaft steht im Viertelfinale.



Zwar hatte Dortmund einen höheren Ballbesitz zu verzeichnen, Chelsea war letztlich die deutlich gefährlichere Mannschaft. In der 43. Minute traf für sie Raheem Sterling und in der 53. Minute verwandelte Kai Havertz zudem einen Elfmeter. Im parallel stattfindenden Achtelfinal-Rückspiel hat Benfica Lissabon gegen den FC Brügge 5:1 gewonnen und sich einen Platz im Viertelfinale gesichert.

