Etwa 300.000 landwirtschaftliche Betriebe befinden sich in den Gebieten, die am stärksten von der Dürre betroffen sind, die sich auch auf die städtischen Gebiete ausdehnt, da die Niederschläge in dem letzten Jahr um 30 % zurückgegangen sind, wobei der Prozentsatz im Norden Italiens sogar auf 40 % ansteigt. Dies bekräftigt Coldiretti anlässlich des ersten runden...

Den vollständigen Artikel lesen ...