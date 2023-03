Aldi hat in diesem Jahr mehr als 50 Tonnen Frühlingszwiebeln, sogenannte "Calçots", von Lieferanten aus Tarragona und Lleida gekauft. In dem Jahr 2022 kaufte das Unternehmen mehr als 43 Tonnen dieses Lebensmittels von Landwirten in Katalonien, was in diesem Jahr eine Steigerung von 15 % bedeutet. Foto © Aldi Spain Alle Calçots, die Aldi seinen Kunden in...

Den vollständigen Artikel lesen ...