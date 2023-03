Die Erzeugerpreise für Speisekartoffeln in Mecklenburg - Vorpommern bleiben unverändert auf dem Niveau der vergangenen Woche. Es ist nach wie vor ausreichend Speiseware in guter Qualität verfügbar. Packer sind gut versorgt. In der Ab- Hofvermarktung werden ebenfalls noch Kartoffeln in allen drei Sortengruppen auf stabilem Preisniveau angeboten. Dies geht aus dem...

Den vollständigen Artikel lesen ...