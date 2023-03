Er soll gegen den "Code of Conduct" verstossen haben. Ob er zurückkehrt, ist noch nicht entschieden.Zürich - Der Chefredaktor der Blick-Gruppe, Christian Dorer, muss für die Dauer von sechs Monaten eine Auszeit nehmen. Er soll gegen den «Code of Conduct» verstossen haben. Ob er zurückkehrt, ist noch nicht entschieden, wie der «Blick» in eigener Sache am Mittwoch mitteilte. Die Entscheidung für die Auszeit ab Montag, 13. März, habe das Management der Ringier-Gruppe in Übereinstimmung mit Dorer...

Den vollständigen Artikel lesen ...