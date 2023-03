Eine Studie im Auftrag des Branchenverbandes ZVEI kommt zu dem Schluss, dass die Stromnetze in Deutschland derzeit nicht Energiewende-fähig sind. Massive Investitionen in ein Klimaneutralitätsnetz sind nötig. "Wir müssen das Klimaneutralitätsnetz in Deutschland schleunigst in die Tat umsetzen", so Wolfgang Weber, Vorsitzender der ZVEI-Geschäftsführung, anlässlich der Veröffentlichung der Studie "Stromnetze der Zukunft". Wie die neue Studie von PWC im Auftrag des ZVEI zeigt, besitzen insbesondere ...

