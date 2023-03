Trotz Trockenheit und Hitze in den Sommermonaten hätte sich 2022 jede Einwohnerin und jeder Einwohner in Baden-Württemberg über einen gut gefüllten Obstkorb freuen können. Angenommen, es wäre kein Obst importiert oder exportiert worden, enthielte jeder der rund 11,3 Millionen Obstkörbe etwa 29 Kilogramm (kg) an frischen Früchten sowie Produkte aus...

