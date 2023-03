Carrefour hat soeben die Eröffnung seiner ersten beiden Potager-City-Filialen in Paris bekannt gegeben. Ihr Ziel ist es, den grundlegenden Lebensmittelbedarf der Stadtbewohner mit einem Angebot an qualitativ hochwertigen Frischprodukten zu fairen Preisen zu decken. Dieses neue lokale Format ergänzt das Angebot an Obst- und Gemüsekörben, das Potager City seit 10 Jahren online...

Den vollständigen Artikel lesen ...