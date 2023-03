Um Innovationen im Fintech-Sektor zu fördern, investiert UBS Next in den Tenity Incubation Fund. Für UBS ist dies eine attraktive Möglichkeit, in Fintechs im Frühstadium zu investieren.Zürich - Der Startup-Inkubator und Accelerator Tenity (früher bekannt als F10) und UBS sind eine strategische Partnerschaft eingegangen. Gleichzeitig investiert die strategische Risiko- und Innovationseinheit von UBS, UBS Next, in den Tenity Incubation Fund. Ziel ist es, die Innovation im Fintech-Sektor zu stärken und die Zukunft des Schweizer Finanzplatzes mitzugestalten.

