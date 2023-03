Bonn - In Deutschland ist zuletzt wieder etwas weniger Gas eingespart worden. In der neunten Kalenderwoche sei der Gasverbrauch insgesamt 8 Prozent niedriger gewesen als in den Vorjahren, teilte Bundesnetzagentur-Chef Klaus Müller am Donnerstag mit.



In der Vorwoche hatte dieser Wert noch bei -18 Prozent gelegen. In der Industrie beträgt das Minus jetzt 9 Prozent gegenüber dem Vergleichszeitraum, nach -20 Prozent in der Vorwoche. Haushalte und Gewerbe sparten nur noch 6 Prozent gegenüber der Referenzperiode ein (Vorwoche: -16 Prozent). Die Bundesnetzagentur hatte schon vor Monaten eine Einsparung von rund 20 Prozent ausgerufen.



Müller appellierte am Donnerstag an die Gasverbraucher in Deutschland: "Jede Einsparung schont den Geldbeutel, hilft dem Klima und unterstützt die Gasspeicherbefüllung für den Winter 23/24."

