Dr. Monika Jänicke folgt per. 1. Juni 2023 auf Prof. Dr. Gregor Zünd, der sich entschieden hat, das USZ altershalber zu verlassen.Zürich - Der Spitalrat hat Dr. Monika Jänicke, PhD, zur neuen CEO des Universitätsspitals Zürich gewählt. Sie wird ihre Tätigkeit am 1. Juni 2023 aufnehmen. Sie folgt auf Prof. Dr. Gregor Zünd, der sich entschieden hat, das USZ altershalber zu verlassen. Dr. Monika Jänicke war von 2018 bis anfangs 2023 Geschäftsführerin von Novartis im Schlüsselmarkt Frankreich. In kurzer Zeit gelang es ihr...

