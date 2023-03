Die europäischen Börsen haben ihren Seitwärtskurs am Donnerstag mit moderaten Verlusten fortgesetzt.Paris / London - Die europäischen Börsen haben ihren Seitwärtskurs am Donnerstag mit moderaten Verlusten fortgesetzt. Am Mittag verlor der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 0,45 Prozent auf 4269,14 Punkte. Der Pariser Leitindex Cac 40 gab um 0,38 Prozent auf 7297,17 Punkte nach, während der britische FTSE 100 mit 0,68 Prozent auf 7875,97 Zähler etwas stärker verlor. Hier hinterliessen die Abgaben...

Den vollständigen Artikel lesen ...