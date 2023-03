Per Anfang März 2023 integriert die KLARA Business AG die Software «Communication Billing Hub» der Firma eCom Consulting in die ePost-Kommunikationsplattform.L uzern - Per Anfang März 2023 integriert die KLARA Business AG die Software «Communication Billing Hub» der Firma eCom Consulting in die ePost-Kommunikationsplattform. Die beliebte ePost oneAPI wird damit noch leistungsfähiger und effizienter. Der Service von ePost hat schon zahlreiche Business-Kunden überzeugt. Denn damit kann die gesamte Korrespondenz gewissermassen blind versendet werden.

