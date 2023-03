Share: "Wir werden die Inflation bis Ende 2024 oder Ende 2025 wieder auf 2% bringen", sagte der Chef der Europäischen Zentralbank (EZB), Francois Villeroy de Galhau, am Donnerstag. Weitere Zitate "Die Inflation ist in Frankreich und in Europa immer noch zu hoch." "Die Inflation dürfte im ersten Halbjahr ihren Höhepunkt erreichen." Marktreaktion Zum ...

