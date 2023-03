Der Schweizer Aktienmarkt hat am Donnerstag bereits den vierten Tag in Folge mit einem Verlust geschlossen. Belastet wurde der SMI dabei vor allem durch die Ex-Dividende gehandelten Papiere von Novartis.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Donnerstag bereits den vierten Tag in Folge mit einem Verlust geschlossen. Belastet wurde der Schweizer Leitindex SMI dabei vor allem durch die Ex-Dividende gehandelten Papiere von Novartis, die massgeblich für den Tagesverlust verantwortlich waren. Auch die zunächst positive Eröffnung der US-Börsen konnte den Markt nur wenig nach oben ziehen.

Den vollständigen Artikel lesen ...