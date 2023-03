Berlin - Im Achtelfinal-Hinspiel der Europa League haben der 1. FC Union Berlin und Union Saint-Gilloise sich mit 3:3 unentschieden getrennt. Die Eisernen waren das deutlich aktivere Team, doch in der 28. Minute ging St. Gilloise dank Victor Boniface überraschend in Führung.



Josip Juranovic konnte in der 42. Minute ausgleichen. In der zweiten Halbzeit agierten die bis dahin vorwiegend defensiven Belgier offensiver vor: Yorbe Vertessen traf in der 58. Minute, Robin Knoche glich in der 69. Minute für Berlin erneut aus. In der 72. Minute gelang Victor Boniface sein zweites Tor, bevor Berlin dank Sven Michel in der 89. Minute wieder aufholte. Die weiteren Ergebnisse: Bayer Leverkusen - Ferencvarosi TC 2:0; Sporting CP - Arsenal FC 2:2; AS Roma - Real Sociedad San Sebastian 2:0.

