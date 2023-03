Das EastFruit-Team beobachtet weiter die globalen und regionalen Zwiebelmärkte, auf denen sich die Spannungen aufgrund einer Reihe von Verboten und Schocks in Februar verschärft haben, die in dem Artikel "Globaler Marktüberblick über Frischzwiebeln - werden die Preise bald in die Höhe schießen?" ausführlich beschrieben wurden. Bildquelle:...

Den vollständigen Artikel lesen ...