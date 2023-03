Der Leitindex verliert um 09.15 Uhr 1,19 Prozent auf 10'818,88 Punkte.Zürich - Zum Ende einer ohnehin schwachen Woche geht es am Schweizer Aktienmarkt noch einmal beschleunigt abwärts. Der SMI fällt dabei auf ein Jahrestief. Auslöser sind Hiobsbotschaften aus der Finanzbranche in den USA. Der Zusammenbruch der Krypto-Bank Silvergate Capital und der Kursabsturz bei den Aktien von SVB Financial führten den Anlegern vor Augen, welche Gefahren wie etwa Kreditausfälle...

Den vollständigen Artikel lesen ...