Kräftig gestiegene Betriebsausgaben liessen den Nettogewinn im letzten Geschäftsquartal dennoch um 18 Prozent auf 1,9 Milliarden Dollar sinken.Austin - Der Software-Konzern Oracle hat die Erlöse im jüngsten Geschäftsquartal dank boomender Cloud-Services stark erhöht. In den drei Monaten bis Ende Februar stieg der Umsatz im Jahresvergleich um 18 Prozent auf 12,4 Milliarden Dollar, wie das Unternehmen am Donnerstag nach US-Börsenschluss mitteilte. Im Cloud-Geschäft mit Speicherplatz und Anwendungen im Internet gab es ein Plus von 45...

