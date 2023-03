Im Rahmen des REpowerEU Plans und des europäischen Green Deals will der Photovoltaik-Hersteller Futurasun die europäische Photovoltaik-Lieferkette reaktivieren. Neben einer Gigafactory entsteht in der Provinz Padua auch ein neues Zentrum für die Entwicklung von PV-Modulen. Der Photovoltaik-Hersteller Futurasun hat ein 24.000 m² großes Grundstück im Industriegebiet von Cittadella in der Provinz Padua erworben, um eine neue italienische PV-Gigafactory zu errichten. Die Anlage soll eine Produktionskapazität ...

