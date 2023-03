Bereits im Verlauf der Woche wurden die Ölpreise durch die Aussicht auf weitere Zinsanhebungen in den Vereinigten Staaten belastet.New York - Die Ölpreise sind am Freitag gefallen. Gegen Mittag kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Mai 80,87 US-Dollar. Das waren 72 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur April-Lieferung fiel um 78 Cent auf 74,94 Dollar. Bereits im Verlauf der Woche wurden die Ölpreise durch die Aussicht...

