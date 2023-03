Mobilität bewegt, und zwar schon dem Grunde nach. Schließlich bedeutet das Wort, das vom lateinischen mobilitas abgeleitet wird, nichts anderes als Beweglichkeit. Wobei, schlägt man den Begriff Mobilität im Duden nach, sowohl geistige als auch körperliche Beweglichkeit gemeint sein können. Unter anderem, denn auch in der Soziologie oder Politik wird das Wort gern als Synonym für Beweglichkeit verwendet. Vor allem bei letzterer steht der Begriff gerne für, Zitat Duden, "privater und öffentlicher Verkehr; Fortbewegung von Personen oder Beförderung von Gütern (auf eine bestimmte Weise)". Was uns direkt zum Market Mover in dieser Woche bringt, den Automobilkonzernen. Die bewegten (!) nämlich einiges im DAX: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...