Der chinesischen Photovoltaik-Herstellers hat im Gesamtjahr mehr als 46 Gigawatt an Solarmodulen, Solarzellen und Wafern ausgeliefert. Insgesamt hat Jinko Solar die Marke von 130 Gigawatt an ausgelieferten Solarmodulen überschritten. Der Nettogewinn ging jedoch binnen Jahresfrist leicht zurück und lag bei weniger als 100 Millionen US-Dollar.Die Jinko Solar Holding Co. Ltd. hat nach noch ungeprüften Zahlen im vergangenen Geschäftsjahr seinen Umsatz um 104,6 Prozent auf 12,11 Milliarden US-Dollar steigern können. Dieser Anstieg sei vor allem den verstärkten Auslieferungen von Solarmodulen zuzurechnen. ...

