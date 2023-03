Um 16.30 Uhr stand der SMI um 1,9 Prozent tiefer bei 10 737 Punkten.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat seine Verluste am Ende einer schwachen Woche nochmals deutlich ausgebaut. Vorübergehend sackte der Leitindex sogar unter das Niveau von Ende letzten Jahres. Für zusätzlichen Druck sorgten am Nachmittag Medienberichte über eine gescheiterte Kapitalerhöhung dem US-Finanzhaus SVB Financial, was insbesondere die hiesigen Bankaktien in die Tiefe riss.

Den vollständigen Artikel lesen ...