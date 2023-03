Share: Hier ist, was Sie am Freitag, den 10. März wissen müssen: Die Märkte bleiben am frühen Freitag vorsichtig, da die Marktteilnehmer in Erwartung des US-Arbeitsmarktberichts für Februar, der erhebliche Auswirkungen auf die Zinsaussichten der US-Notenbank haben könnte, keine großen Positionen eingehen. Der US Dollar Index hält sich nach dem Rückgang ...

Den vollständigen Artikel lesen ...