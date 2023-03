Köln - Zum Auftakt des 24. Spieltags der Fußball-Bundesliga hat der den VfL Bochum gegen den 1. FC Köln 2:0 gewonnen. Damit rückt Bochum auf Tabellenplatz 14 vor, Köln bleibt auf Rang zwölf.



Bereits in der 9. Minute ging Bochum nach einem geglückten Elfmeter von Kevin Stöger in Führung. Die Kölner waren sichtlich bemüht, den Ausgleich zu erzielen und dominierten die erste Spielhälfte. Dennoch blieb der Effzeh ohne Großchancen. Das zweite Tor der Partie gelang stattdessen dem Bochumer Erhan Masovic, der in der 76. Minute traf.

