Mit einem Wochengewinn von 14,39 Prozent hat es der Spezialist für Photovoltaik- und Speicher-Systemtechnik aus Niestetal in der Nähe von Kassel ganz oben auf das Treppchen im TecDAX geschafft. Die SMA Solar Technology-Aktie ISIN: DE000A0DJ6J9 befindet sich seit Ende Oktober letzten Jahres in einem Aufwärtstrend, nach einer Konsolidierungsphase hat SMA Solar Technology mit einem kräftigen Kurssprung am Donnerstag den Widerstand im Bereich um 76,00 ...

