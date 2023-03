Bremerhaven - Die Meeresbiologin Antje Boetius sieht noch deutlichen Nachholbedarf beim Schutz der Nord- und Ostsee. "Wir haben viel zu viel Nährstoffe, zu viel Dünger in den Meeren", sagte die Leiterin des Alfred-Wegner-Instituts in Bremerhaven dem Radiosender "MDR Aktuell".



Wenn es warme Winter und besonders warme Sommer gebe, führe das zu Algenblüte. Das sei wiederum schlecht für die Lebewesen im Meer. Schweinswale fühlten sich unterdessen wegen des zu hohen Schiffsverkehrs nicht wohl, fügte Boetius hinzu. "Wir stehen nicht besonders gut da, weil unsere Meere sehr klein sind im Vergleich zur Benutzung und Belastung, die wir ihnen antun", so das Fazit der Wissenschaftlerin.

Kostenloser Report: Das sind die neuen Megatrends Gibt es heute überhaupt noch richtige Megatrends? Ja! Welche das sind, warum sich ein Investment lohnen könnte und was Anleger dabei beachten sollen, das alles erfahren Sie im neuen Report von Dr. Dennis Riedl. Als besonderes Extra stellt der Trendfolge-Experte einen vielversprechenden Geheimtipp vor. Das sollten Sie sich unbedingt anschauen! Hier klicken