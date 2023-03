Washington - Die Kunden der pleite gegangenen kalifornischen Silicon Valley Bank sollen ab Montag wieder vollen Zugriff auf ihre Kontoguthaben bekommen. Das teilte die US-Notenbank Federal Reserve am Sonntagabend mit.



Gleichzeitig solle sichergestellt werden, dass Verluste im Zusammenhang mit der Auflösung der Bank nicht vom Steuerzahler getragen werden. Gleichzeitig schlossen die Behörden mit der New Yorker Signature Bank ein weiteres Geldhaus, für dessen Kunden die gleichen Regeln gelten sollen. Die Banken waren wohl im Zuge der Zinswende und aufgrund von Verlusten mit Anleihen in Bedrängnis gekommen.

